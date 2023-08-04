Kastamonu Polis Meslek Okulu öğrencilerine narko rehber uygulaması ve 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi tanıtıldı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu Polis Meslek Okulu öğrencilerine uyuşturucu kullanımını önleme ve madde bağımlılığı konusunda bilgilendirme yaparak, narko rehber uygulaması ve 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesinin önemini anlattı.