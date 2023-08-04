Kastamonu Polis Meslek Okulu öğrencilerine narko rehber uygulaması ve 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi tanıtıldı
Eğitim Haberleri
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu Polis Meslek Okulu öğrencilerine uyuşturucu kullanımını önleme ve madde bağımlılığı konusunda bilgilendirme yaparak, narko rehber uygulaması ve 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesinin önemini anlattı.
Kastamonu Polis Meslek Okulu öğrencileri narko rehber uygulaması ve "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi hakkında bilgilendirildi.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 63 polis adayına uyuşturucu kullanımını önleme ve madde bağımlılığı konusunda bilgilendirme yapıldı.
Eğitimde uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi amacıyla narko rehber uygulaması ve "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinin öneminden bahsedilirken, uygulama aplikasyonunun kullanımı hakkında da bilgi verildi.