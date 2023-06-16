Kastamonu Merkez Ortaokulu'nda Kütüphane ve Laboratuvara İsimler Verildi

Kastamonu Merkez Ortaokulu'nda hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenin isimleri kütüphane ve laboratuvara verildi. Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Levent Özil, kütüphaneye 3 bin kitap bağışlayacaklarını söyledi. İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ise açılışta konuştu.

Kastamonu Merkez Ortaokulu'nda oluşturulan kütüphane ve laboratuvara, geçen yıl hayatını kaybeden okulun öğrenci ve öğretmeninin ismi verildi.

Geçen yıl 16 Haziran'da karne almadan bir gün önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 5. sınıf öğrencisi Tuana Yiğit'in isminin okulun kütüphanesine, temmuz ayında yaşadığı binadan düşerek yaşamını yitiren biyoloji öğretmeni Öznur Çörekçioğlu'nun isminin de laboratuvara verilmesi kararlaştırıldı.

Kütüphane ve laboratuvarın açılışına katılan Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Levent Özil, burada yaptığı konuşmada, kütüphaneye 3 bin kitap bağışlayacaklarını söyledi.

Kütüphanenin hayırlı olması temennisinde bulunan Özil, "Öğrencimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun inşallah. Bundan sonraki süreçte de kütüphaneler konusunda ülke genelinde çok ciddi çalışmalar yapıyoruz, bu okulun kütüphanesini de özellikle ben destekleyeceğim. Öğrencimizin ismini yaşatma konusunda yapılacak tüm çalışmalarda il müdürlüğümüzle çalışmalara devam edeceğiz. Tüm çocuklarımızın faydalanacağı, çok yönlü kitapları bulabilecekleri, okuyabilecekleri bir kütüphane olduğuna inanıyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ise 2022-2023 eğitim öğretim yılının son günü olduğunu işaret ederek, "Karne merasimi yapılacak ve öğrencilerimiz de dinlenecek. Elim bir kaza sonucu kaybettiğimiz Tuana kızımızın adına oluşturulan kütüphanemizin açılışını yaptık. Öznur Çörekçioğlu öğretmenimizin adına oluşturulan laboratuvarımızı açacağız. Açılacak laboratuvarımızın da hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Fen laboratuvarına ismi verilen Çörekçioğlu'nun kuzeni emekli biyoloji öğretmeni Filiz Güngör ise kuzeninin bir yıl önce hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Çok severek çalıştığı okulunda laboratuvara isminin verilmesi bizler ve ailesi adına çok gururlandırıcı. Merkez Ortaokulu'ndaki Kastamonu gençleri adına, bilim insanlarının yetişmesi için bir vesile olması sebebiyle gurur duyuyoruz. Bu nedenle sevinçliyiz ancak üzüntümüz çok büyük. Allah rahmet eylesin." dedi.

Programa Tuana Yiğit ve Öznur Çörekçioğlu'nun yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Demirkıran, Cemalettin İpek, Merkez Ortaokulu Müdürü Halit Özden ile öğrenci ve öğretmenler katıldı.