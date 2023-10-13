Kastamonu'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
- Güncelleme:
Eğitim Haberleri
Kastamonu'da polis ekipleri Candaroğulları İlkokulu öğrencilerine trafik güvenliği konusunda eğitim verdi. Öğrencilere okula güvenli ulaşım ve yol geçiş kuralları hakkında bilgi aktarıldı.
Kastamonu'da polis ekipleri öğrencileri trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Candaroğulları İlkokulu öğrencilerine trafik güvenliğine yönelik eğitim verildi.
Bu kapsamda polis ekiplerince 40 öğrenciye güvenli ve sağlıklı şekilde okullara ulaşımın sağlanması, yolun karşısına geçişlerde yapmaları gerekenler hakkında bilgi aktarıldı.
Kaynak: AA / Eğitim