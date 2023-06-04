Kastamonu'da Liselere Geçiş Sınavı başladı

Türkiye genelinde yapılan Liselere Geçiş Sınavı, Kastamonu'da saat 09.30 itibariyle başladı. Sınava giren öğrenciler, saat 09.00 itibariyle okulların önünde hazır bulundu. Aileleri ile birlikte sınavların gerçekleştirileceği okullara gelen öğrenciler, sınıflara alınmaya başlandı. Okul girişlerinde üst aramaları yapılan öğrenciler sınıflara alındı. Saat 09.30 itibariyle okulların kapısı kapatıldı. Saat 09.30'da başlayan sınavın ilk oturumu 10.45'de sona erecek. İkinci oturum ise saat 11.30 ile 12.50 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Aileler ise büyük heyecan yaşayan çocuklarını yalnız bırakmadı. Sınava giren öğrenciler için aileleri okul bahçesinde dua ederek bekliyor.

Kastamonu'da LGS heyecanı başladı

KASTAMONU - Türkiye genelinde yapılan Liselere Geçiş Sınavı, Kastamonu'da saat 09.30 itibariyle başladı.

Liselere Geçiş Sınavı Türkiye genelinde başladı. Kastamonu'da da sınava giren öğrenciler, saat 09.00 itibariyle okulların önünde hazır bulundu. Aileleri ile birlikte sınavların gerçekleştirileceği okullara gelen öğrenciler, sınıflara alınmaya başlandı. Okul girişlerinde üst aramaları yapılan öğrenciler sınıflara alındı. Saat 09.30 itibariyle okulların kapısı kapatıldı. Saat 09.30'da başlayan sınavın ilk oturumu 10.45'de sona erecek. İkinci oturum ise saat 11.30 ile 12.50 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Aileler ise büyük heyecan yaşayan çocuklarını yalnız bırakmadı. Sınava giren öğrenciler için aileleri okul bahçesinde dua ederek bekliyor.