Kastamonu Belediyesi Ortaokul Öğrencileri İçin Geri Dönüşebilir Atıklardan Tasarım Yarışması Düzenliyor
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Kastamonu Belediyesi tarafından ortaokul öğrencileri için düzenlenecek olan Geri Dönüşebilir Atıklardan Tasarım Yarışması başvuruları bugün başladı. Yarışma 9 Şubat 2024'e kadar devam edecek. Birinciye laptop, ikinciye tablet, üçüncüye akıllı saat verilecek.
Kastamonu Belediyesi tarafından ortaokul öğrencileri için "Geri Dönüşebilir Atıklardan Tasarım Yarışması" düzenlenecek.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kentteki ortaokul öğrencileri için yapılacak olan Geri Dönüşebilir Atıklardan Tasarım Yarışması başvurularının bugün başladığı ve 9 Şubat 2024'e kadar devam edeceği kaydedildi.
Açıklamada, birinciye laptop, ikinciye tablet, üçüncüye akıllı saat verileceği aktarılırken, ilk 10'a girenlere ise kol saati verileceğini belirtildi.
Kaynak: AA / Eğitim