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Kastamonu Belediyesi Ortaokul Öğrencileri İçin Geri Dönüşebilir Atıklardan Tasarım Yarışması Düzenliyor

Kastamonu Belediyesi tarafından ortaokul öğrencileri için düzenlenecek olan Geri Dönüşebilir Atıklardan Tasarım Yarışması başvuruları bugün başladı. Yarışma 9 Şubat 2024'e kadar devam edecek. Birinciye laptop, ikinciye tablet, üçüncüye akıllı saat verilecek.