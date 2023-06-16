Kartal Belediyesi Kreşlerinde Minik Öğrenciler Karnelerini Aldı

Kartal Belediyesi'ne bağlı 15 kreşte eğitim gören minik öğrenciler karnelerini aldı. Başkan Yardımcısı İmam Aydın'ın katıldığı törenlerde çocuklar sevinçlerini paylaştı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de öğrencileri kutlayarak keyifli bir tatil diledi.

Kartal Belediyesi'ne bağlı 15 kreşte eğitim gören minik öğrenciler karnelerini aldı. 2022 - 2023 eğitim-öğretim yılının bitişi nedeniyle düzenlenen törende minik öğrenciler karnelerini almanın heyecanını yaşadı.

Kartal Belediyesi'nin kreşlerinde düzenlenen törene, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Başkan Yardımcısı İmam Aydın katıldı.

Kartal Belediyesi Merkez Kreşi, Soğanlık Orta Mahalle ve Mevhibe İnönü kreşlerinde düzenlenen törenlere katılan Başkan Yardımcısı Aydın, çocuklara bundan sonraki okul hayatlarında başarılar dileyerek karnelerini dağıttı.

Hayatlarının ilk karnesini alan çocukların sevincine ortak olan Aydın, Başkan Gökhan Yüksel'in çocuklara ve öğretmenlere yönelik mesajını da paylaştı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de Kartal Belediyesi'nin 15 kreşinde eğitim-öğretim gören minik öğrencileri kutlayarak, "2022-2023 eğitim öğretim yılının sonuna geldik. Hem öğrencilerimizi hem de öğretmenlerimizi kutluyor, keyifli bir tatil geçirmelerini diliyorum" dedi.

Çocuklarla birlikte karne töreninde hatıra fotoğrafı çektirerek hediyelerini veren İmam Aydın, velilerle de bir araya gelerek çocukların kreşlerde sağlam ve kaliteli bir eğitim alarak mezun olduklarını söyledi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in kreşlere büyük önem verdiğini ve buradaki hizmetin aksamaması için elinden gelen gayreti sarf ettiğini belirten Başkan Yardımcısı Aydın, kreşlere yoğun başvuru olduğunun da altını çizdi.

Kartal Belediyesi'ne bağlı diğer kreşlerde eğitim alan minikler, gün boyunca devam eden törenler ile karnelerine kavuştu.