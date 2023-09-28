Karşıyaka Belediyesi Ücretsiz İngilizce Konuşma Kulübü Düzenliyor

Karşıyaka Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun tüm kesimlerine yönelik düzenlediği ücretsiz kurslara aralıksız devam ediyor.

Vatandaşların talebi doğrultusunda şekillenen kurslarla toplumun hem beklentileri karşılanıyor hem yurttaşların sosyalleşmesine katkı sağlanıyor. Bu çerçevede; yabancı dil öğrenmek ya da bu alanda yeteneğini geliştirmek isteyen yurttaşlara yönelik düzenlenen İngilizce Konuşma Kulübü de Şahinde Kılıç eğitmenliğinde devam ediyor.

Karşıyaka Belediyesi, düzenlediği ücretsiz kurslarla Karşıyakalıların yeni ilgi alanları edinmesini sağlıyor, yetenekli oldukları alanlarda gelişim imkanı sunuyor. Gondol Kafe'de hayata geçirilen İngilizce Konuşma Kulübü Şahinde Kılıç'ın eğitmenliğinde gerçekleştiriliyor. Karşıyakalıların ilgi gösterdiği kulüpte konuşma pratiği yapılıyor. Birbiriyle ilk defa tanışan Karşıyakalılar hem sosyalleşiyor hem İngilizce konuşma pratiği yapıyor hem de eğlenceli ve eğitici dakikalar geçiriyor. Eğitmenin yanı sıra kursiyerler birbirlerinden de öğrenme şansına erişiyor. 18 yaş üzeri herkesin katılabildiği kulüp Karşıyakalılardan yoğun ilgi görüyor.

KONUŞMA PRATİKLERİ İLE YETENEKLERİNİ GELİŞTİRİYORLAR

Eğitmen Şahinde Kılıç, şunları söyledi:

"İngilizce'de en son edindiğimiz yeti konuşmak oluyor, çünkü pratik yapma imkanını çok bulamıyoruz ve hep bir çekingenlik oluyor. Artık hiçbir kurum grameri önemsemiyor; yazılı bir sınava girmeyeceksek, tek önemsenen dili konuşup konuşmadığımız oluyor. Kulüp de bunun farkında olup aslında belli bir seviyede bildiği dilde konuşamayan ya da çekinen öğrencilere, çalışanlara ve dil öğrenmekle ilgilenenlere yardımcı olmak amacıyla kuruldu. Hep birlikte yeni insanlarla tanışıp tamamen İngilizce sohbet ederek keyifli vakit geçiyoruz. Katılımcılar birbirinden öğrenerek, dinleyerek, aklına gelmeyen kelimeyi birbirine ya da bana sorup derdini anlatmaya çalışarak gelişiyorlar. Zaten amaç her yerde eğitimini alabildiğimiz grameri, kelimeleri kendi başımıza cümle haline getirip söze dökebilmek. Karşıyaka Belediyesi, bu kulübe kendine ait işletmelerinde yer açarak destek oluyor. Kulübümüzde yurt dışında yaşayan çocuklarını ziyaret ederken daha akıcı konuşmak isteyen büyüklerimizden belediyenin dil kursunda İngilizce öğrenip kendini geliştirmek isteyen emeklilerimize katılımcılarımız da var. Katılımcılardan genelde çok olumlu dönüşler alıyoruz. Herkes birbiriyle tanışıp sohbet etmekten aynı zamanda kendini geliştiriyor olmaktan çok memnun. Karşıyaka Belediyesine sık sık teşekkürlerini iletiyorlar."

Hafta sonları gerçekleştirilen İngilizce Konuşma Kulübü'ne katılmak isteyenler, detaylı bilgi almak için 0232 3994086 numaralı hattı arayabilecek.