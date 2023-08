Kars Valisi Ziya Polat, Çocukların Müzik ve Sporla İlgilenmesini İstiyor

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, her çocuğun bir müzik altesi çalmasını ve spor yapması gerektiğini düşündüklerini belirtti.

Polat, mahallerde yürütülen belediye çalışmalarının yavaş gittiğini ve ilgili firma ve belediyenin ilgili birimlerine çalışmaların hızlandırılması talimatı verdiğini kaydetti.

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda düzenlenen toplantıya Kargaz, Telekom ve ilgili kurum amirleri ile muhtarlar katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Ziya Polat, "Tabi yeni geldik, tanıma aşamasındayız. Mahallelerimizi gezmeye çalışıyoruz, kurumlarımızda brifing almaya çalışıyoruz. Gazi Karsımızı tanımaya çalışıyoruz. İhtiyaçlarımızı, öncelik sıramızı belirlemeye çalışıyoruz. Tabi mahallerimizdeki belediye alt yapısı, üst yapısıyla ilgili işler var, devam ediyor. Biraz yavaş gidiyoruz, hızlandırmaya çalışıyoruz. İnşallah sezon bitmeden bitireceğiz. Arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdik. Bunların en kısa sürede hayata geçirilmesini, sokaklardaki asfalt, parke çalışmalarını hızlandırmak istiyoruz" dedi.

Okullarının açılmasına kısa bir süre kaldığının altını çizen ve eğitimin özel sevdası olduğuna vurgu yapan Polat, "Eğitim sadece 4 arasında olmadığını, çocuklarının sosyal kültürel faaliyetlerde bulunmasını istiyoruz. Her çocuğumuzun 1 müzik aleti çalmasını istiyoruz. Her çocuğumuzun 1 spor dalını lisanslı yapmasını istiyoruz. Her çocuğumuzun 1 yabancı dili konuşmasını istiyoruz. Çalışmalarız bu doğrultuda olacak. Eğitim bizim özel sevdamız, eğitimle ilgili proje yapan, proje sunan tüm arkadaşları her daim kapımız açık" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. Vali Polat, toplantıya katılan basın mensuplarına teşekkür ederken, toplantıda mahalle muhtarları mahallelerinin sorun ve sıkıntılarıyla ilgili Vali Polat'a bilgi verdi. Toplantıda sorunlar konuşuldu, çözüm önerileri paylaşıldı. - KARS