Kars'ta YKS heyecanı başladı

KARS - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi heyecanı Kars'ta başladı. 12 binin üzerinde aday TYT sınavında ter dökecek.

Kars'ta sabah erken saatlerde YKS sınavına girmek için öğrenciler aileleriyle birlikte sınava girecekleri okulların yolunu tuttu.

Okul bahçelerinde görevliler tarafından karşılanan öğrenciler, polis ekiplerince titizlikle gerçekleştirilen üste aramalarının ardından sınav salonuna alındı.

YKS sınavıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, "İnşallah hayırlısı olur, Allaha şükür sorun yok. Bugün 12 bin kişi sınava giriş var. Yarın da 4 bin 500 kişi var. Kars nüfusu düşünüldüğünde ciddi bir rakam, sınavın başlamasına az kaldı. Girişler bitmek üzere kontroller yapılıyor, inşallah hayırlı bir şekilde sonuçlanır" dedi.

Kars'ta 12 binin üzerinde adayın girdiği Temel Yeterlilik Testi saat 10.15'te başladı. Oturumda adaylar 120 soruyu cevaplayacak.

Öte yandan çocukları sınava giren aileler, okul çevresinde yanlarında getirdikleri Kuran-ı Kerimleri açarak dua okudular. Öğrenciler içeride ter dökerken aileleri de dışarıda heyecanla beklemeye başladı.