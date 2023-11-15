Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kars Kaz Eti' Coğrafi İşareti Eğitim ve Bilgilendirme toplantısında, Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri bilgi ve birikimlerini paylaştı.

Kars'ta ' Kars Kaz Eti' Coğrafi İşareti Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda, düzenlenen "Kars Kaz Eti" Coğrafi İşareti Eğitim ve Bilgilendirme toplantısına Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, İl Müdür Yardımcıları Mehmet Uluman, Erdinç Koç, Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Mehmet Sarı ve Doç. Dr. Mustafa Kan katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda açılış konuşması İl Müdürü Enver Aydın yaptı.

Kars'ta faaliyet gösteren Şarküteriler ve Kars Kazı sunumu yapan restoran temsilcilerinin hazır bulunduğu "Kars Kaz Eti" Coğrafi İşareti Eğitim ve Bilgilendirme toplantısında Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Mehmet Sarı ve Doç. Dr. Mustafa Kan bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaştı.

Toplantı da soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi. - KARS