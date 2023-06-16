Batman'ın Sason ilçesinde hastanede tedavi gören öğrencilerin karneleri hasta yataklarında verildi. Sason İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt ve öğretmenler, tedavi gören öğrencilere hasta odalarında karnelerini vererek tebrik etti. Karne alamayan öğrencileri karne sevincinden mahrum bırakmamak için öğrencileri hastanede ziyaret ettiklerini belirten Sason İlçe Milli Eğitim Müdürü, hastanede karnesini alan öğrencilerden Şehriban Tiryaki, hastanede kendisini yalnız bırakmayan öğretmenlerine teşekkür etti.

Karne gününde hastanede yatan öğrenciler unutulmadı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde hastanede tedavi gören öğrencilerin karneleri hasta yataklarında verildi.

Hastanede tedavi gören öğrencileri hastanede ziyaret eden Sason Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ömer Karagözoğlu, Sason İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt ve öğretmenler, tedavi gören öğrencilere hasta odalarında karnelerini vererek tebrik etti. Karne alamayan öğrencileri karne sevincinden mahrum bırakmamak için öğrencileri hastanede ziyaret ettiklerini belirten Sason İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, "Hasta olan öğrencilerimizi hastanede ziyaret ederek karnelerini verdik. Karne gününde onların bu heyecandan mahrum kalmalarına gönlümüz el vermedi. Onlara hem geçmiş olsun dileklerimiz söyledik hem de karnelerini verdik. İnşallah en kısa zamanda sağlıklarına kavuşarak tatili en iyi şekilde değerlendirirler" dedi.

"Öğrencimizin hastanede olması karne sevincimiz yarım bıraktı"

Hastanede yatan öğrencisinin karnesini veren Dörtbölük köyü öğretmenlerinden Nevim Çelik, "Öğrencimiz rahatsız olduğu için karnesini almaya gelemedi. Karnesini vermek için İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle birlikte hastaneye gelerek karnesini burada verdik. Hasta olduğu için buruk karne günü geçirdik. İyi olduğunu görmek bizleri çok sevindirdi" diye konuştu.

Hastanede karnesini alan öğrencilerden Şehriban Tiryaki, hastanede kendisini yalnız bırakmayan öğretmenlerine teşekkür etti.