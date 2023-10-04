Karmod, Kahramanmaraş'ta 13 derslikli prefabrik okul binasını tamamladı

Prefabrik yapı sektörünün markası Karmod, deprem bölgesinde 13 derslikli prefabrik okul binasını 32 günde tamamlayarak teslim etti. Okul, Özel Adil Dursun Fen ve Anadolu Lisesi adıyla hizmet vermeye başladı.

Prefabrik yapı sektörünün markası Karmod, deprem bölgesinde 13 derslikli prefabrik okul binasını 32 günde tamamlayarak teslim etti.

Karmod açıklamasına göre, Kahramanmaraş'ta inşa edilen okul, Özel Adil Dursun Fen ve Anadolu Lisesi adıyla hizmet vermeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Genel Müdürü Abdullah Yüceer, güvenli ve uzun ömürlü prefabrik yapılarıyla eğitimin ihtiyacı olan okul binalarını çok kısa zamanda teslim edebildiklerini vurguladı.

Yüceer, depremin ilk günlerinden itibaren bölgede deprem konutları ve yeni ticari alanlarla birlikte okul ve cami gibi yapıların inşasında aktif rol aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Deprem sonrası çok sayıda yıkımın oluştuğu bölgede ülke olarak çok hızlı aksiyon alabildik. İhtiyaçların kısa zamanda karşılanarak yaraların hızla sarılmasında kuşkusuz prefabrik yapı sektörümüzün güçlü konumunun katkısı büyük oldu. Biz firma olarak ilk olarak konteyner ve prefabrik deprem konutlarının üretimine öncelik verdik. Sonrasında bölgede ticaretin yeniden canlanması için ticari binalar inşa ettik.

Yeni eğitim döneminin başlamasına yakın dönemde de okul bina projelerini gerçekleştirmeye başladık. Kahramanmaraş Özel Adil Dursun Fen ve Anadolu Lisesi de bu projeler arasında. 698 metrekare büyüklükteki 13 derslikli okulu fabrika ön üretimi sonrası 6 tırla bölgeye taşıyarak 24 günde tesisatlar dahil kurulumunu tamamladık. 8 günde de boya işçiliğini yaparak 32 gün sonunda okulu eğitimin hizmetine kazandırdık."