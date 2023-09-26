Kariyer.net Üniversite Rehberi, Tercih Sürecinde 7 Milyon Kişi Tarafından Ziyaret Edildi

Kariyer.net'in İşverenlerin Tercihi, Tercih Motoru, Meslekler Rehberi gibi farklı başlıklar altında paylaştığı bilgilerle akıllardaki birçok soruya yanıt veren üniversite rehberi, ek yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile sonuçlanan tercih sürecinde yaklaşık 7 milyon kişi tarafından ziyaret edildi.

Kariyer.net'in İşverenlerin Tercihi, Tercih Motoru, Meslekler Rehberi gibi farklı başlıklar altında paylaştığı bilgilerle akıllardaki birçok soruya yanıt veren üniversite rehberi, ek yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile sonuçlanan tercih sürecinde yaklaşık 7 milyon kişi tarafından ziyaret edildi.

Kariyer.net'den yapılan açıklamaya göre, tercih günleri canlı yayınlarıyla zorlu tercih maratonunu kolaylaştıran platform, alanında uzman kişiler, iş dünyasından temsilciler ve üniversite öğrencilerini bir araya getirdi. 27 Temmuz tarihinde gerçekleşen ve 9 farklı oturumdan oluşan online etkinliği 230 bin kişi izledi.

Türkiye'nin en büyük online istihdam platformu Kariyer.net, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite tercih dönemine özel olarak sunduğu ürün ve hizmetler ile üniversite tercihi yapacak gençlere yol arkadaşlığı yaptı.

Adayların kariyer yolculuğuna her aşamada destek olan Kariyer.net, ek yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile son bulan tercih döneminde, üniversite adayı gençlere Kariyer.net Üniversite Rehberi ile destek oldu.

Kariyet.net, 27 Temmuz tarihinde gerçekleştirdiği Tercih Günleri Canlı Yayınları etkinliğiyle adayların üniversite tercihi ile ilgili akıllarındaki birçok soruya uzmanlar eşliğinde yanıt bulabilmesine yardımcı oldu.

Tercih dönemi boyunca en çok ilgiyi 2 bin 779 meslekle ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı Meslekler Rehberi gördü. Meslekler Rehberi, bu dönemde 3,4 milyon kişi tarafından ziyaret edildi.

En çok merak edilen meslekler ise Endüstri Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Astsubaylık, Elektronik Mühendisliği, Sağlık Yöneticiliği ve Bilgisayar Mühendisliği oldu.

Meslekler Rehberi sayfasında, bir mesleğin tanımından, o mesleği yapanların aldığı maaş ve sahip oldukları yetkinliklere, mezun oldukları üniversite ve bölümden çalıştıkları sektöre kadar detaylı bilgiler bulunuyor.

Bunun yanı sıra uzman psikolog ve eğitimcilerden üniversite tercihine dair ipuçlarının yer aldığı Kariyer.net Üniversite Rehberi Blogu da ilgi gören sayfalar arasında yer aldı.

Sınav stratejileri, sınava dair son dakika gelişmeleri ve uzman görüşlerinin yer aldığı videoların bulunduğu blogu, 443 bin kişi ziyaret etti.

Kariyer.net'in, kapsamlı filtreleme özelliğine sahip olan, tercih listelerini hazırlayan üniversite adaylarının işini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği Tercih Motoru uygulaması da büyük ilgi gördü. Tercih dönemi boyunca 2,5 milyon ziyaret alan Tercih Motoru üzerinden 176 bin tercih listesi oluşturuldu.

Gençlerin istediği şehirdeki üniversiteleri listeleyerek taban puanı ve eğitim süresi gibi filtrelerle tercih listesi oluşturmalarına yardımcı olan uygulama, farklı üniversite ve bölümleri birbiriyle karşılaştırmalarına da olanak sağladı.

Kariyer.net tarafından bu yıl dördüncüsü yayınlanan İşverenin Tercihi analizi üniversite tercih dönemi boyunca 160 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Kariyer.net üzerinden işe alım yapan işverenlerin, işe alım esnasında en çok ilgi gösterdiği ve tercih ettiği üniversite ile bölümlerin sıralamasını yansıtan İşverenlerin Tercihi analizi, Türkiye'de eğitim veren 4 yıllık lisans bölümlerini kapsıyor ve 486 bin işveren temsilcisinin Kariyer.net üzerinden yaptığı 232 milyon işe alım hareketini inceliyor.