Kardeşler, birlikte turizm acentesi kuracak

Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi'nden dereceyle mezun olan Hatice ve Yurdagül Çapar kardeşler, birlikte turizm acentesi açmayı planlıyor. Anaokulundan beri eğitim hayatlarını birlikte geçiren kardeşler, üniversiteyi de birlikte okuyarak başarılı bir şekilde tamamladılar.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü'nden dereceyle mezun olan Muğlalı Hatice ve Yurdagül Çapar kardeşler, birlikte turizm acentesi kurmayı planlıyor.

Köyceğiz ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Hatice ve 23 yaşındaki Yurdagül Çapar kardeşler, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimleri boyunca hiç ayrılmadı.

Üniversiteyi de birlikte okuyan kardeşlerden Hatice bölüm birincisi, Yurdagül ise ikinci olmanın gururunu yaşadı.

Kardeşiyle okumak için üniversite değiştirdi

Abla Hatice Çapar, AA muhabirine, daha önce Kütahya'daki Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili Edebiyatı Bölümü'nü kazandığını ancak kardeşiyle okumak için bıraktığını söyledi.

Tekrar üniversite sınavına hazırlanarak bir yıl sonra AKÜ'yü kazandıklarını belirten Çapar, "Hiç ayrılmadan üniversiteyi bitirdik. Tek başıma okumak istemedim. Kardeşim bana çok destekçi her konuda. Okul birincisi olmamdaki en büyük etken kardeşimdir. O olmasaydı bu kadar ilerleyemezdim. Hedefimiz de birlikte acente açmak. İnşallah, yine ayrılmayacağız." diye konuştu.

Yurdagül Çapar ise ablasıyla AKÜ Turizm Fakültesi'ni bitirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Anaokulundan beri eğitim hayatlarının birlikte olduğunu dile getiren Çapar, şöyle devam etti:

"Ablam benim için çok değerli. Ondan hiç ayrılmak istememiştim. Bu gerçekleşti. Üniversitede ben ikinci öğretimdim, o normal öğretimdi ama yine de derslere ortak girebiliyorduk. Afyonkarahisar'da aynı evde kaldık. Genelde hep ders çalıştık. Birimiz yemek yaparken diğerimiz derslerine odaklandı. Anlamadığımız konularda birbirimize yardımcı olduk. Hedefimiz yine ayrılmadan acente açmak."

"Derece almalarından çok gururluyuz"

AKÜ Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Elbeyi Pelit, Hatice ve Yurdagül kardeşlerin bölüm birincisi ve ikincisi olduğunu kaydetti.

Pelit, "Çapar kardeşler, okul döneminde çok başarılıydı. Derslerdeki sorumlulukları yerine getirirlerdi. Yaz sezonunda sektörde de çalışıyorlardı. Derece almalarından çok gururluyuz. Bizim bölümden ilk defa böyle derece alan kardeş çıktı." dedi.

Mezuniyet törenine gelen teyze Fatma Özdemir Süzer ise Hatice ve Yurdagül ile gurur duyduklarını söyledi.