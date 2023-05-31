Karamürsel İlçe Halk Eğitim Merkezi Kursiyerleri Yıl Sonu Sergisi Açtı

Giyim üretim teknolojisi kursiyerleri tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi, Karamürsel İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde açıldı. Kaymakam Osman Aslan Canbaba, sergide emeği geçen herkese teşekkür etti ve kursiyerlerin hazırladığı çalışmaları inceledi.

Karamürsel İlçe Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Giyim üretim teknolojisi kursiyerleri tarafından Defne Tepeköy Mahallesi'nde düzenlenen serginin açılışında konuşan Kaymakam Osman Aslan Canbaba, kendisini geliştirmeye adayan ve sergide emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmanın ardından giyim üretim teknolojisi yıl sonu sergisinin açılışı yapıldı.

Daha sonra kursiyerlerin hazırladığı çalışmaları inceleyen Kaymakam Canbaba ve protokol üyeleri, usta öğretici Fatma Gündüz'den eğitimler hakkında bilgi aldı.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Karamürsel İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bahar Kaplan Yavuz, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın eşi Figen Büyükakın, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ın eşi Tuğba Yıldırım, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete, AK Parti Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Şahin, Tepeköy Mahalle Muhtarı Recep Şahin ve vatandaşlar katıldı.