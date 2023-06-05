Karamürsel Anadolu Lisesi Proje Okulu Oldu

Karamürsel Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından proje okulu olarak seçildi. Okul, 2023-2024 eğitim öğretim yılında Liselere Giriş Sınavı (LGS) ile öğrenci alacak.

Karamürsel Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığının proje okulu oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, okulu ziyaretinde yaptığı konuşmada, Karamürsel Anadolu Lisesi'nin 2023-2024 eğitim öğretim yılında Liselere Giriş Sınavı ( Lgs ) ile öğrenci alacağını bildirdi.

Karamürsel'de proje okulu bulunmasının öğrenciler için büyük avantaj olduğunu belirten Çakır, sınavlı okullar için ilçe dışına giden başarılı öğrencilerin artık burayı tercih edebileceklerini ifade etti.

Çakır, LGS ile 90 öğrenci alacak proje okulunun ilçeye hayırlı olmasını temenni etti. ???????