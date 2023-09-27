Karaman'da okul bahçesinde köpeğin saldırdığı öğrenci hastaneye kaldırıldı

Karaman'da bir okul bahçesinde rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 10. sınıf öğrencisi hastaneye kaldırıldı. Köpeğin sahibiyle yapılan görüşmenin ardından başka bir öğrenciye çarpan sürücü gözaltına alındı.