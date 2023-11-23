Karabük Üniversitesi Rektörü Yaralı Öğrencilere Geçmiş Olsun Ziyaretinde Bulundu

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan üniversite öğrencilerini ziyaret etti. Kazada bir öğrenci hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Rektör Kırışık, yaralı öğrencilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Eskipazar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan üniversite öğrencilerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

İki gün önce Eskipazar ilçesi İstasyon Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması sonucu üniversite öğrencilerinden 1'i hayatını kaybederken 3 kişi de yaralanmıştı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık yaralı öğrenciler Emre Ekşi ve Osman Alaçam'ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kırışık, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erkan Doğan'dan yaralı öğrencilerin genel sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Kırışık'a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş ve Genel Sekreter Lütfü Köm, eşlik etti.

Kazanın ardından mesaj yayımlayan Prof. Dr. Fatih Kırışık, "Trafik kazası geçiren Eskipazar MYO öğrencimiz Sait Mücahid Çetin'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabrı cemil diliyorum. Aynı kazada yaralanan Eskipazar MYO öğrencilerimiz Emre Ekşi ve Osman Alaçam başta olmak üzere kazada yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi. - KARABÜK