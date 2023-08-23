Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'a Hayırlı Olsun Ziyaretleri Devam Ediyor

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Karabük Vali Yardımcısı Muhittin Gürel ile İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Garip Gümüş, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kırışık, Vali Yardımcısı Gürel ve Gümüş'e ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Karabük Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, misafirperverliği için Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'a teşekkür ederek, görevinde başarılar diledi ve hayırlı olsun temennisinde bulundu. Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar'ı Rektörlük makamında ağırladı.

Ziyarette, yapılacak çalışmalar ile Üniversite-sanayi iş birliği bünyesinde Türk demir-çelik sektörünün doğduğu yer olan Karabük'ün, bölgenin ve ülkenin kalkınması için yapılabilecekler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gazanfer Erbay da, Rektör Kırışık'a görevinde başarılar diledi. - KARABÜK