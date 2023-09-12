Karabük'te Yeni Eğitim Öğretim Yılında Trafik Denetimleri Başladı

Karabük'te 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla trafik polisleri okul önlerinde denetimlerine başladı. Okul servislerinin kontrolü yapılırken, yaya geçidini kullanan öğrencilere yardımcı olundu. Denetimler 15 Eylül'e kadar devam edecek.

Karabük'te yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla trafik polisleri okul önlerinde denetimlerine başladı.

Karabük'te 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerine başladı. Ekipler okul servislerini durdurarak kontrol yaparken yaya geçidini kullanan öğrencilere yardımcı oldular. Denetimler 15 Eylül'e kadar sürdürecek.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de 'Umut Hep Var Projesi' bünyesinde çeşitli okulları ziyaret ederek öğrencilere güvenlik konuları, güvenli internet kullanımı ve polislik mesleği hakkında bilgi vererek not defteri ve çikolata dağıtıldı. - KARABÜK