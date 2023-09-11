Karabük'te Muhtar Adayı Öğrencilere Pamuk Şeker ve Balon Dağıttı

Karabük Belediyesi'nde çalışan ve muhtar adayı olan Buğra Dereli, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencilere pamuk şeker ve balon dağıtarak etkinlik düzenledi. Dereli, çocukların mutluluğunu önemsediğini ve farklı etkinliklerle devam edeceğini belirtti.

Karabük'te bir muhtar adayı yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencilere pamuk şeker ile balon dağıtımı yaptı.

Karabük Belediyesi'nde çalışan ve 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi'nden muhtar adayı olan Buğra Dereli, 2023-2024 eğitim öğretim yılında çocuklar için etkinlik düzenledi. Dereli, Ömer Lütfi Özaytaç İlköğretim Okulu'nun yanındaki parkta kurdurduğu tezgahta öğrencilere pamuk şeker ve balon dağıtarak, çocukların yüzlerini boyattırdı. Gazetecilere konuşan Buğra Dereli, 2023-2024 eğitim öğretim yılı başlangıcında çocuklar için bir şey yapmak istediğini ve bunu da pamuk şeker ve balon dağıtarak yapmaya karar verdiğini söyledi.

Çocukların mutluluğunun kendi mutluluğu olduğunu ifade eden Dereli, çocuklar için farklı etkinliklerde yapacağını aktardı. Dereli, pamuk şeker ve balon dağıtımı ile yüz boyama etkinliğinin hem aileleri hem de öğrencileri sevindirdiğini kaydetti. - KARABÜK