Karabük'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Açıldı

Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi, Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirildi. Vali Fuat Gürel ve diğer yetkililerin katıldığı sergide, halk eğitim merkezlerinde açılan kurslarda hazırlanan ürünler sergilendi.

Karabük Milli Eğitim Müdürlüğünce "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla yıl sonu sergisi gerçekleştirildi.

Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen yıl sonu sergisinin açılışı, Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker ve kurum müdürleri tarafından yapıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı kurslarda hazırlanan ürünlerin yer aldığı sergiyi gezen Gürel, usta öğreticilerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vali Gürel, halk eğitim merkezlerinde birçok alanda kursların devam ettiğini belirterek, "Yıl sonlarında bu tür güzel sergiler açılır. Karabük'te 941 kursta 35 bin kursiyerle halk eğitim kursları devam ediyor." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş da Karabük Belediyesine ait 27 sosyal yaşam merkezi olduğunu dile getirerek, "Belediyemiz tarafından hizmete sunulan bu merkezler o mahallede yaşayanlar için birer kurs merkezi; eğitim, öğretim ve kültür merkezi gibi çalışıyor ve bu etkinliklere ev sahipliği yapıyor." diye konuştu.

Bu ortak çalışmanın Türkiye'ye örnek ve model teşkil etmesi açısından çok önemli olduğuna işaret eden Akbaş, "Arıcılık eğitiminden kaynakçılığa, sürü yönetiminden yazılım kursuna, dikiş nakış kursundan filografi kursuna, yabancı uyruklu kardeşlerimize Türkçe kurslarına kadar hemen hemen akla gelebilecek her konuda açılan kurslarımız, ilimize özellikle de ev hanımlarına ve iş imkanı arayan gençlerimize hayatın her noktasında nefes olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Tel kırma, dikiş nakış, seramik, örgü, resim, ebru, kağıt rölyef, filografi gibi geleneksel el sanatlarında çok sayıda el işi ürünün yer aldığı sergi, hafta boyunca Esentepe, Ergenekon Cumhuriyet ve Belenköy mahallerindeki yaşam merkezleri ile Kayı köyündeki köy yaşam merkezinde dönüşümlü olarak ziyaret edilebilecek.