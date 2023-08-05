Karabağlar Belediyesi Okullarda Bakım ve Onarım Çalışmalarını Sürdürüyor

Karabağlar Belediyesi, eğitime destek anlayışı kapsamında acil ihtiyaç duyulan okullarda bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yeni eğitim öğrenim dönemi öncesi çok sayıda okulun iç ve dış boyası, sıva, tesisat, kapı onarımları gibi çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Karabağlar Belediyesi, eğitime destek anlayışı kapsamında acil ihtiyaç duyulan okullarda bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yaz tatili devam ederken, Karabağlar'daki birçok okulda hummalı bir çalışma yürütülüyor. Yeni eğitim öğrenim dönemi öncesi çok sayıda okulun iç ve dış boyası, sıva, tesisat, kapı onarımları gibi çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Şu ana kadar Karabağlar Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi, Ahmet Ragıp Üzümcü İlkokulu, Kazım Karabekir Ortaokulu ve İlkkurşun İlkokulu'nun dış cephe boyamaları tamamlandı. Öğretmenler ve Şeker Mevhibe Ortaokulu ile Adil İçel İlkokulu'nun da iç duvar boyamaları gerçekleştirildi. Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi'nin dış cephe boyamasıyla Limontepe Seniye Hasan Saray İkokulu'nun iç duvar boyamaları da devam ediyor.

Toplam 25 okulu kapsayan çalışmalar, okullar açılmadan önce tamamlanacak. Karabağlar Belediyesi bu çalışmaları yapmak için 4.150.000 liralık ihale gerçekleştirmişti.

EĞİTİM ÖNCELİĞİMİZ!

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karabağlar Belediyesi'nin tüm gücüyle geleceğimizin güvencesi olan çocukların, öğretmenlerinin ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceğini söyledi. Eğitimi her yönüyle desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, "Bu çocuklar yarınımız. Öğrenim koşulları ne kadar sağlıklı olursa, motivasyonları da o denli artar. Onlar için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.