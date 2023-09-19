Karabağlar Belediyesi 11. Kavacık Üzüm Festivali'ni Düzenliyor

Karabağlar Belediyesi'nin kırsal kalkınmayı desteklemek ve Coğrafi İşaret Belgesi aldığı üzümü dünyaya tanıtmak amacıyla geleneksel olarak düzenlediği Kavacık Üzüm Festivali, bu hafta sonu 11. kez gerçekleştirilecek. Konserler, sergiler, yarışmalarla renklenecek etkinlik, bu yıl rekolte kaybı yaşayan üreticiye de moral olacak.

Karabağlar Belediyesi'nin kırsal kalkınmayı desteklemek ve Coğrafi İşaret Belgesi aldığı üzümü dünyaya tanıtmak amacıyla geleneksel olarak düzenlediği Kavacık Üzüm Festivali, bu hafta sonu 11. kez gerçekleştirilecek. Konserler, sergiler, yarışmalarla renklenecek etkinlik, bu yıl rekolte kaybı yaşayan üreticiye de moral olacak.

Dünyanın en kaliteli üzüm çeşitlerinden Alphonse Lavallee'nin yetiştirildiği Kavacık Köyü, 23-24 Eylül'de 11. Kavacık Üzüm Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Karabağlar Belediyesi'nin toprak yapısı nedeniyle sadece Kavacık Köyü'nde yetiştirilebilen bu özel ürünü dünyaya tanıtmak için geleneksel olarak düzenlediği festival, yine binlerce kişiyi ağırlayacak.

FESTİVAL PROGRAMI

Festival, 23 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 10.00'da stantların açılışıyla başlayacak. Daha sonra saat 11.00'de resmi tören gerçekleştirilecek. Karabağlar Halk Oyunları Kulübü'nün gösterisi ve açılış konuşmalarının ardından Kavacık Üzüm Yarışması Ödül Töreni olacak. Saat 13.15'te bando gösterisi, Saat 14.00'te de Türk Halk Müziği'nin sevilen sesleri Özlem-Murat Sincer çiftinin konseri yer alacak.

24 Eylül Pazar günü de üretici stantları saat 10.00'da açılacak. 12.30'daki bando gösterisinin ardından "Kavuklu ve Pişekar" orta oyunu, saat 13.45'te de halk oyunları gösterisi olacak. Saat 14.00'de Türk Halk Müziği Sanatçısı Mustafa Özcan konser verecek.

Ayrıca her iki gün boyunca sergiler, çocuklara ve yetişkinlere yönelik atölye çalışmaları, bando, animasyon gösterileri ve üzümlü lezzet stantları katılımcılarla buluşacak.

ARAÇ KALDIRILACAK

Festival için 23 ve 24 Eylül'de, Üçyol Minibüs Durakları önüyle Üçkuyular Fahrettin Altay Metro İstasyonu yanından, 09.00-12.00 saatleri arasında ücretsiz araç kaldırılacak. Ayrıca Üçkuyular Vapur İskelesi'nden kalkan 24 no'lu, Güzelbahçe merkezden kalkan 28 no'lu ESHOT otobüsleri ile de festivale ulaşım sağlanacak.

MORAL OLACAK

Bu yılki festival, aşırı sıcaklar, zamansız yağış ve mildiyö hastalığı nedeniyle rekolte kaybı yaşayan üreticiye moral olacak. Rekoltede yüzde 70 oranında kayıp yaşanırken, üreticiler sadece yüzde 30'luk mahsulle teselli bulmuştu. Karabağlar Belediyesi'nin üretim sezonu öncesi dağıttığı tonlarca organik gübre ve bordo bulamacının (göztaşı), yüzde 30'luk üretimde büyük katkısı oldu.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, tüm İzmirlileri hafta sonu gerçekleştirilecek etkinliklere katılmaya davet ederek, "Sadece yörede yetişen bu özel ürünü dünyaya tanıtmaya kararlıyız. Festivalimizi bu anlayış ve kararlılık doğrultusunda, coşkuyla gerçekleştireceğiz. Karabağlar Belediyesi olarak kırsal kalkınmayı desteklemeye ve üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.