Karabağlar Belediye Başkanı Öğretmenleri Ziyaret Etti

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçedeki Tahir Merzeci Ortaokulu'yla Ahmet Ragım Üzümcü İlkokulu'nu ziyaret etti. Öğretmenlerin bu özel gününü kutlayan Selvitopu, 'Bu kutsal görevi özveriyle yerine getirdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum' dedi.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçedeki Tahir Merzeci Ortaokulu'yla Ahmet Ragım Üzümcü İlkokulu'nu ziyaret etti. Öğretmenlerin bu özel gününü kutlayan Selvitopu, "Bu kutsal görevi özveriyle yerine getirdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki Merzeci Ortaokulu ve Ahmet Ragım Üzümcü İlkokulu'na ziyaretlerde bulundu. Tahir Merzeci Ortaokulu'nu ziyaretinde Okul Müdürü İsmail Balcı, Selvitopu'na eğitime katkıları nedeniyle teşekkür plaketi verdi. Selvitopu da tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, "Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Cumhuriyetimizin ilanından sonra önceliği eğitime verdiler. Toplumumuzun gelişebilmesi, ülkemizin dünyayla rekabet edebilmesi için iyi yetişmiş kuşaklara ihtiyaç vardı. Bunun için de onları yetiştirecek kadrolar oluşturuldu. Bu kutsal mesleği başarıyla yerine getiren sizlere yürekten teşekkür ediyorum" dedi. Selvitopu, gelecek kuşakları yetiştiren öğretmenlerin motivasyonlarının yüksek olması için başta özlük hakları olmak üzere tüm sorunlarının çözülmesi gerektiğini söyledi.

Öğretmenlerle pasta kesen ve onlara sukulent çiçeği armağan eden Selvitopu, meslek yaşamlarını noktalayan Duygu İçhedef ve Mehmet Kundak'a da, Müdür Balcı'yla birlikte hizmet hizmet şeref belgesi takdim etti.

Ragım Üzümcü İlkokulu'nda da 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle pasta kesildi. Okul Müdürü Ercüment Aslan ve öğretmenlere çiçek vererek teşekkür eden Selvitopu, meslek yaşamlarını noktalayan Edviye Uysal, Süleyman Kösmene, Dilşat Ertek, Fehime Berker, Gönül Yeşilsu, Feride Tilif, Mediha Derici ve Filiz Gündüz'e hizmet şeref belgelerini sundu. Emekliye ayrılan öğretmenlere ayrıca plaketleri verildi.

Selvitopu ayrıca okul müdürlerine, Karabağlar'daki mobilya ustalarının el işçiliğiyle yaptıkları oyma kase armağan etti.