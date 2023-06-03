Kapadokya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu öğrencileri beyaz önlük giyme töreniyle mesleğe adım attı

Kapadokya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Çocuk Gelişimi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile Dil ve Konuşma Terapisi 4. sınıf öğrencileri beyaz önlük giyme töreniyle önlüklerini teslim aldılar. Törene, KÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vesile Şenol, KÜN Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rukiye Yalap, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Kapadokya Üniversitesi (KÜN) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Çocuk Gelişimi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile Dil ve Konuşma Terapisi 4. sınıf öğrencileri mesleğe atılmadan önce geleneksel hale gelen beyaz önlük giyme töreniyle önlüklerini teslim aldılar.

KÜN Uçhisar Sanat Yerleşkesinde yapılan törende, öğrencilere önlükleri hocaları tarafından giydirildi. Törene, KÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vesile Şenol, KÜN Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rukiye Yalap, KÜN Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Yıldız, KÜN Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Güneş Şahin, KÜN Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Doğan, KÜN Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Osman Özsoy, Prof. Dr. Müge Artar, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. KÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vesile Şenol, öğrencilerin giyecekleri beyaz önlüklerin anlamı ve önemini belirtti. Şenol, "Beyaz önlük, dürüstlüğün, ahlaklı olmanın, arifliğin, saflığın, sorumluluğun, adil ve hakkaniyetli olmanın, din, dil, ırk, mezhep farkı, menfaat gözetmeksizin görev yapmanın, alçak gönüllülüğün, güvenin ve doğruluğun simgesidir" dedi. Sağlık bilimleri alanında görev yapmanın önemini anlatan Şenol, KÜN'ün sağlık bilimleri alanına yaptığı katkılardan ve sağlık bilimleri eğitimine verdikleri önemden bahsetti. Şenol, "Kapadokya Üniversitesi, Türkiye'nin kazanım temelli eğitim odaklı, öğrencilerinin her zaman hem kişisel hem mesleki hem akademik alanda gelişimlerini önceleyen, üniversite öğrenimini kişisel gelişimin bir bileşeni olarak düşünen bir üniversite. Sektörün ihtiyaçlarına uygun nitelikli mezun vermeyi hedefliyoruz ". Sağlık alanında sadece akademik eğitim vermediklerini söyleyen Şenol, sosyal eğitim faaliyetlerine önem verdiklerini ve her sağlıkçının sosyal bir birey olmasının önemini vurgulayarak sözlerini sonlandırdı.

KÜN Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rukiye Yalap, geride bırakılan üç yılda, pandemi ve deprem felaketinin eğitim ve öğretimi olumsuz etkilediğini belirtti. Yalap, bu zor süreçte emek veren tüm öğretim elemanları ve eğitim hayatlarını başarıyla bitiren Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Çocuk Gelişimi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile Dil ve Konuşma Terapisi öğrencilerini tebrik etti. Önlüklerini giyerek meslek hayatına atılacak öğrencilere tecrübelerini aktaran Yalap, toplum sağlığının ileriye gitmesinde büyük rol oynayacaklarını anlattı ve meslek hayatına atılacak öğrencilere başarılar diledi. - NEVŞEHİR