Kansere yenik düşen öğretmen, Öğretmenler Günü öncesi toprağa verildi

SAMSUN - Samsun'da 39 yaşındaki Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Sezayi Sarı(39), yakalandığı kemik iliği kanserine yenik düştü.

Çarşamba ilçesi Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nda Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni olarak görev yapan Sezayi Sarı bir süredir mücadele ettiği kemik iliği kanserine yenik düştü. Yaklaşık 2 senedir kanserle mücadele ettiği öğrenilen öğretmenin eşinin de öğretmenlik yaptığı ve 2 çocuğunun olduğu öğrenildi. Eğitim camiasını derin üzüntüye boğan öğretmenin cenazesi Samsun İlkadım ilçesinde Kışla Caminde kılınan cenaze namazı sonrası Derecik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Vefat eden Sezayi Sarı'nın arkadaşları derin üzüntü yaşadıklarını, öğretmenin çok efendi, saygılı ve öğrencileri tarafından çok sevilen biri olduğunu söyledi.