Kamerun'da Türkçe Kursu Öğrencileri Sertifikalarını Aldı

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ve Yaounde II Üniversitesi arasında imzalanan eğitimde işbirliği protokolüyle 27 Eylül 2021'de açılan Kamerun'un ilk Türkçe kursunun öğrencileri sertifikalarını aldı. Yaounde II Üniversitesindeki Türkiye Araştırmaları Merkezinde düzenlenen sertifika törenine, öğrencilerin yanı sıra çok sayıda Kamerunlu ve Türk misafir katıldı.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ve Yaounde II Üniversitesi arasında imzalanan eğitimde işbirliği protokolüyle 27 Eylül 2021'de açılan Kamerun'un ilk Türkçe kursunun öğrencileri sertifikalarını aldı.

???????Yaounde II Üniversitesindeki Türkiye Araştırmaları Merkezinde düzenlenen sertifika törenine, öğrencilerin yanı sıra çok sayıda Kamerunlu ve Türk misafir katıldı.

TMV Türkçe okutmanı Fatma Hoşça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk Türkçe kursunun açılışından bu yana 600 öğrencinin başvurduğunu belirtti.

Törende, 57 öğrenciye A1, A2 ve B1 düzeyinde Türkçe sertifikası verildiğini söyleyen Hoşça, "Türkçe derslerinin yanı sıra öğrencilerin Türkçe dil becerilerini geliştirmek ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla Ebru Sanatı, Türk ve Kamerun Mutfağı günleri, Türk Sineması Günleri, Türkiye Mezunları ile buluşma günleri, Türkçe Konuşma Kulübü etkinlikleri düzenlenmektedir." ifadesini kullandı.

Törenin ardından davetliler, öğrencilerin yöresel dans gösterileri ve Türkçe şarkılarıyla hoş vakit geçirdi.