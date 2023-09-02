Kahramanmaraş Üniversitesi öğrencileri yüz yüze eğitim istiyor

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencileri, uzaktan eğitim yerine yüz yüze eğitim istiyor. Görme engelli bir öğrenci, uzaktan eğitimin kendisi için zorluklar yarattığını belirtirken, diğer öğrenciler de sağlıklı bir eğitim için yüz yüze eğitim talep ediyor.

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Kahramanmaraş'ta bazı öğrenciler yüz yüze eğitim istiyor

Görme engelli depremzede öğrenci uzaktan eğitim yerine yüz yüze eğitim istiyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencileri, üniversitenin bazı bölümler için aldığı uzaktan eğitim kararının kaldırılmasını ve derslerin yüz yüze yapılmasını istedi.

Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım'dan uzaktan eğitime ilişkin açıklama gelmiş, bazı bölümlerinin uzaktan eğimle devam edeceğini duyurmuştu. Bu açıklama üzerine üniversitede öğrenim gören bazı öğrenciler, yüz yüze eğitim istediklerini dile getirdi.

Görme engelli tarih öğrencisi Mahmut Gençtürk, "Görme engelli bir öğrenciyim. Uzaktan eğitim benim için bir facia oluyor. Bunun sebebi ise ben normal yazıları okuyamıyorum. Hocalarımız da uzaktan eğitimde genelde doküman atıyor. Depremin üzerinden tam 7 ay geçmiş. Bunu bir plana koyamıyorlarsa bu biz öğrencilerin suçu değil" dedi.

"Yüz yüze eğitim istiyorum"

Tercih döneminden önce konuyla ilgili herhangi bir bilgi ve açıklama yapılmadığını dile getiren öğrenci Mert Konar da "Tercih listemin en başına kendi memleketim olan Kahramanmaraş'ı yazmıştım. Üniversitenin eğitim öğretim yılına uzaktan eğitim ile devam edeceğini öğrendim. Bunun pek sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Yüz yüze eğitim istiyorum" diye konuştu.

Konteyner kentte kalabileceklerini dile getiren ve yetkililerden bu konuda yardım isteyen öğrenci Gül Altunbaş ise, "Yaşadığımız felaketten sonra maalesef okulumuzun online dersler vereceğini öğrendik. Biz yaklaşık 800 kişi sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Öğrenciler konteyner kentte bile kalmaya razıyız" dedi.

(MTH-ELF-ÖK-Y)