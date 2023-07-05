Kahramanmaraş'ta Yaz Kur'an Kursları Açıldı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaz Kur'an kurslarının açılışı gerçekleştirildi.

Onikişubat Belediyesi ve TÜGVA Kahramanmaraş Temsilciliği iş birliğinde açılan kurslarda 7 yaş ve üzeri yaklaşık 1000 çocuk eğitim görecek.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Saçaklızade Mahallesi'ndeki Şehit Serkan Yılmaz Bilgi ve Kültür Evi'nde düzenlenen açılış töreninde, özellikle çocukların eğitimlerinin "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden olumsuz etkilendiğini hatırlattı.

Eğitim ve öğretimin önemine dikkati çeken Mahçiçek, "Bizim sermayemiz çocuklarımız, başka bir şey değil. Onikişubat Belediyesi olarak bu kursları düzenleriz ama esas iş annelerimizde. Bu ülkenin temiz, iyi yetişmiş, düzgün insanlara ihtiyacı var. Bu ülke güzel insanlar tarafından yönetilirse, geleceği çok daha güzel olacak. Kız-erkek ayrımı yapmadan çocuklarımızı okutacağız ve evlatlarımız inşallah bu ülkenin yönetiminde gelecekte söz sahibi olacaklar." diye konuştu.

Programa Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu ve ilgililer katıldı.