Kahramanmaraş'ta Okul Denetimleri Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ta eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle polis ekipleri okul çevrelerinde denetimler gerçekleştiriyor. Narkotim görevlileri tarafından çocukların güvenli bir eğitim görmeleri için okullar ve çevresinde uygulama ve denetimler yapıldı. Kimlik kontrolü de gerçekleştirilen denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.