Kahramanmaraş'ta Okul Denetimleri Devam Ediyor
Kahramanmaraş'ta eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle polis ekipleri okul çevrelerinde denetimler gerçekleştiriyor. Narkotim görevlileri tarafından çocukların güvenli bir eğitim görmeleri için okullar ve çevresinde uygulama ve denetimler yapıldı. Kimlik kontrolü de gerçekleştirilen denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.
Kahramanmaraş'ta eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle polis ekiplerinin okul çevrelerindeki denetimleri devam ediyor.
Kahramanmaraş'ta 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Denetimleri çerçevesinde Narkotim görevlilerince çocukların güvenli bir eğitim görmeleri için okullar ve çevresinde gerekli uygulama ve denetimler gerçekleştirildi.
Ekipler, okul çevrelerinde umuma açık yerlerde ve şüpheli gördükleri araçlarda kimlik kontrolü gerçekleştirdi.
Okul çevrelerinde denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ