Kahramanmaraş'ta Öğretmeni Darp Eden Veli Tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir öğretmeni okul önünde darp eden veli tutuklandı. Öğretmenin uyarısı sonrası sinirlenen aile, öğretmeni darp etti. Darp sonucu öğretmen yaralandı ve suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan veli adliyeye sevk edildi ve tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Kahramanmaraş'ta öğretmeni okul önünde darp eden veli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Onikişubat ilçesinde Mimar Sinan İlkokulu'nda görev yapan 54 yaşındaki sınıf öğretmeni Ferhat Pakdil, iddiaya göre okulda yaramazlık yapan bir öğrenciyi uyardı. Duruma sinirlenen aile ise öğretmenle konuşmak için okul önüne gitti. Karı-koca çift, öğretmen Ferhat Pakdil'i görür görmez darp etmeye başladı. Darp sonucu bileği kırılan ve başından darbeler alarak yaralanan Pakdil, kendisini darp eden karı-koca hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dün gözaltına alınan erkek veli A.A. adliyeye sevk edilirken, konu ile ilgili gerçekleştirilen davada mahkeme, A.A.'nın tutuklu yargılanmasına karar verdi. - KAHRAMANMARAŞ