Kahramanmaraş'ta Öğretmene Destek

Kahramanmaraş eğitim camiasından darp edilen öğretmene destek

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta öğretmenin darp edilmesi kınanırken, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, "Bizim kültür ve medeniyetimiz, öğretmenlere gösterilen sevgi ve hürmetin en güzel örnekleri ile doludur" dedi.

Kahramanmaraş'ta veli karı-koca tarafından çocuklarına kızdığı gerekçesiyle okul önünde darp edilen öğretmen için bir araya gelen eğitimciler, basın açıklaması yaptı. Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman tarafından yapılan açıklamada öğretmenlere karşı gerçekleştirilen şiddet olayları kınanırken, bu tarz olayların bir daha yaşanmaması gerektiği vurgulandı.

"Yavrularımızın en küçük incinmelerine bile razı olmayız"

Türk kültüründe öğretmene duyulan saygı ve sevgi geleneğine vurgu yapan İl Milli Eğitim Müdürü Kahraman, "Mimar Sinan Ortaokulu'nda öğretmenlik yapan ve 33 yıldır bu şerefli mesleğin mensubu olmaktan gurur duyan kıymetli öğretmenimiz 3 Ekim Perşembe günü saat 12.30 civarlarında saldırıya uğramıştır. En büyük gayesi bu güzel ülkenin insanlarına hayata hazırlamak ve erdemli nesiller yetiştirmek olan biz eğitimciler, yaz kış; soğuk sıcak demeden bize emanet edilen yavrularımızın en küçük incinmelerine bile razı olmayız. Biz öğretmeniz, bizim elimizin dokumadığı yüreğimizin bulunmadığı tek bir kişi bile yoktur. Bizim kültür ve medeniyetimiz, öğretmenlere gösterilen sevgi ve hürmetin en güzel örnekleri ile doludur" dedi.

"Öğretmenlerimize yapılan bu saldırılar son bulsun"

Ferhat Pakdil'in yanında olduklarını ifade eden Kahraman, "Görevinin başındaki Ferhat Pakdil hocamıza medeni hiçbir insana yakışmayan şekilde yapılan saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz. Darp eden kişi de, burada bulunan bizler de tam 8 ay önce bir küçük kıyameti yaşadık ve bu kıyamet sonrası hayata bakışımızın daha farklı olmasını öğrendik. İnsani değerlerimize tekrardan gözden geçirmemiz gerektiğine iliklerimize kadar hissettik. Bize sıkılmış haldeki yumruklar aslında bize değil sevgili öğrencilerimize vurulmuştur. Öğretmenimize yapılan bu saldırı sadece ona değil, tüm eğitim camiasına atılmıştır. Bizler bunun için buradayız, Ferhat hocamızın yalnız olmadığını, arkasında koskoca eğitim ordusunun olduğunu göstermek için buradayız. Kimse herhangi bir öğretmenimizin sahipsiz olduğunu zannetmesin. Biz öğretmenlere yapılan saldırılara sineye çekecek değiliz, bu sebeple adli süreç başlatılmış, olay adli makamlara intikal ettirilmiştir. Her türlü adli ve idari makamlar nezdinde hakkımızı aradık ve aramaya devam edeceğiz. Emek veren öğretmenlerimize yapılan bu saldırılar artık son bulsun" diye konuştu.

"İyi ki varlar, iyi ki birlikteyiz"

Eğitim camiasının kendine verdiği destekten ötürü duygulandığını söyleyen Öğretmen Ferhat Pakdil ise şunları dile getirdi:

"O kadar huzur doluyum ki, ilk başta İl Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Kahraman Bey nezdinde tüm eğitim çalışanlarına ve tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki birlikteyiz. Allah razı oldun. Biz birlikte olduğumuz sürece güçlüyüz yıkılmayacağız inşallah, yıkılmayacağız.