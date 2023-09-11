Kahramanmaraş'ta Deprem Sonrası Konteyner Okullar Açıldı

6 ŞUBAT depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ilk ders zili çaldı. Kentte bazı okulların ağır hasar alması nedeniyle 11 konteyner okul kuruldu ve öğrenciler dersbaşı yaptı.

Kahramanmaraş'ta depremde evleri yıkılan ve ağır hasar olan ailelerin çocuklarının eğitime devam etmesi için kentte 11 konteyner okul kuruldu. Bu konteyner okullardan biri olan Baykar ve Şirikçioğlu Konteyner Kentler arasında kurulan Ülkü Konteyner Kent İlkokulu ve Ortaokulu'nda tören düzenlendi. Depremde hayatını kaybedenler anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan törende İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Koordinatör Kaymakam Mine Kurt şunları söyledi: 'Deprem bölgesinde çocuklarımızın eğitimine destek olmak ve güvenli bir öğrenme ortamı sağlamak amacıyla bu konteyner okulu açıyoruz. Açılışını yaptığımız okul çocuklarımıza güvenli bir öğrenim çatısı sunmanın ötesinde bilgi ve beceri kazanmaları, depremin zorluklarıyla başa çıkıp daha güçlü bir kimlik ve gelecek inşası vizyonu taşımaktadır. Sevgili öğrenciler sizler bu okulun ve ülkemizi ve dünyayı daha iyi yerlere getirecek olan yöneticiler, doktorlar, mühendisler ve sanatçılar olacaksınız.' Mine Kurt daha sonra ilk ders zilini çaldı ve öğrenciler de koşarak sınıflarına gitti. Okulun ilk günün de veliler de çocuklarını yalnız bırakmadı. Veliler, depremin arından konteyner okul kurulmasının dolayı çok memnun olduklarını belirtirken, öğrenciler de konteyner okulu sevdiklerini ve yeni arkadaşlar edineceklerini söyledi.