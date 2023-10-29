- Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet yürüyüşü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi ekibi tarafında "Türkiye Yüzyılı" temalı doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinlik Onikişubat İlçesi Hasancıklı Taş Köprü mevkiinde başladı. 2 saatlik yürüyüşün ardından ekip bir tepeye çıkarak Cumhuriyetin ilanını kutladı.

Ekip lideri Muhammet Kılıçsallayan, "Bizim arama ve kurtarma olduğu için doğa yürüyüşüne dikkat çekmek istedik. Ekip arkadaşlarımız ile beraber Hasancıklı bölgesinde güzel bir doğa yürüyüşü düzenledik. Ekip olarak törene katılıp yürüyüş geçekleştireceğiz. 11 Kasım tarihinde de hatıra ormanımızı da yapacağız" dedi.

(HLL-FKE-Y)