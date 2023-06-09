Kahramankazan'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği kapsamında yıl sonu sergisi gerçekleştirildi. Sergide, Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin geri dönüşüm malzemelerinden hazırladıkları 8 tablo da yer aldı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi düzenlendi.

Kahramankazan Halk Eğitimi Merkezi tarafından yıl boyunca gerçekleştirilen faaliyetlerin tanıtıldığı etkinlikte, halk oyunları ekipleri de gösteri sundu.

Kursiyerlerin geri dönüşüm malzemelerinden hazırladıkları 8 tablo, 6 Şubat depremine dikkati çekmek amacıyla siyah örtülü şövalelerde sergilendi.

Serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Kaymakam Abdullah Selim Parlar, meslekte 15. yılını dolduran usta öğretici Sultan Özkan'a plaket verdi.

Merkez müdürü Muzaffer Yılmaz, 2022-2023 eğitim öğretim yılında açtıkları 250 kursa 2 binin üzerinde katılım olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve Garnizon Komutanı Albay Naci Ünlü'nün de katıldığı sergi iki gün açık kalacak.