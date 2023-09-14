Kars'ın Kağızman ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet ve Jandarma Trafik Şube ekiplerince Halk Eğitimi Merkezi Toplantı Salonu'nda, 'Okul Yolunda Her Şey Yolunda' sloganıyla düzenlenen toplantıda öğrenci servis sürücüleri bilgilendirildi.

Kağızman'da öğrenci servis sürücülerine seminer verildi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet ve Jandarma Trafik Şube ekiplerince Halk Eğitimi Merkezi Toplantı Salonu'nda, "Okul Yolunda Her Şey Yolunda" sloganıyla düzenlenen toplantıda öğrenci servis sürücüleri bilgilendirildi. Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilgili şube müdürleri, okul idarecileri ve servis sürücüleri katıldı.

"Okul Yolunda Her Şey Yolunda" sloganıyla öğrencilerin ulaşımını güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için düzenlenen seminerde trafik ve jandarma trafik ekipleri bilgi ve birikimlerini okul idarecileri, servis sürücüleri ve rehber personeliyle paylaştı. Toplantıda 2023-2024 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içinde sürdürülmesi için okul servis aracı sürücü ve rehber personellerinin dikkat etmesi gereken hususlara anlatıldı.

Seminer daha sonra katılımcıların sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi. - KARS