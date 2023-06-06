KAEÜ, TÜBİTAK raporunda 27 alanda birinci bölge kategorisinde yer aldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından hazırlanan "Üniversitelerin alan bazlı yetkinlik analizi" raporuna göre önemli başarı elde ettiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, 2023 yılı raporunda üniversitenin, kalite ve hacim göstergeleri dikkate alınarak yapılan yetkinlik haritasına göre 27 araştırma alanında birinci bölge kategorisinde yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, TÜBİTAK 2023 raporuna göre, KAEÜ'nün bahçe bitkileri, eğitim, dermatoloji, toprak, bitki ve hayvan besleme, hidrojen ve yakıt pilleri, metal ve alaşımlar, kuantum teknolojileri alanlarında yetkin olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, TÜBİTAK analizinin üniversitenin bilimsel araştırma, yenilik potansiyelini görme ve ulusal düzeyde rekabetini arttırması açısından önemli bir gösterge olduğunu, hem akademik hem de sosyal alanlarda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.