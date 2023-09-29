KAEÜ'de Akademik Başarı Ödülleri Takdim Edildi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), 2022'de yaptıkları akademik çalışmaları başarılı bulunan 28 öğretim elemanına ödülleri takdim edildi.

KAEÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2022 Yılı Akademik Başarı Ödül Töreni düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, bu yıl ikincisi düzenlenen törende yaptığı konuşmada, akademisyenleri bilimsel çalışmalarında teşvik edilmesi amacıyla ödül verildiğini aktardı.

Karahocagil, "Akademik başarılarıyla üniversitemizin adını duyuran, bizi üniversite sıralamalarında yukarıya taşıyan akademisyenlerimize yapılacak her şey azdır. Bundan sonraki yıllarda takdir ve teşekkürün yanında bazı teşvik edici destekleri vermeyi hedefliyoruz. Üniversitemizin tüm akademisyenlerinin kendi alanlarındaki ihtisaslaşmalarının artması, yeni projeler ve çalışmalar içinde olmaları bizleri mutlu ederken, onları her zaman destekleyeceğiz." dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şimşek de akademik başarı ödüllerinin kategorileri ve değerlendirme süreçleri hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından "2022 Yılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri" ve "Bilim Teşvik Ödülleri" başlıkları altında 28 akademisyene ödülleri takdim edildi.