Kadınlar Okuma Yazma Eğitimi Aldı, Mezuniyetlerini Kutladı

TEKİRDAĞ'ın Ergene İlçe Belediyesi'nin 'Kadın okur, toplum aydınlanır' projesi kapsamında açılan okuma yazma kursunu başarı ile tamamlanan 24 kadın, mezuniyetlerini kep atarak kutladı.

Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, ilçede okuma yazma bilmeyen kadınlara yönelik, 'Kadın okur, toplum aydınlanır' projesi başlattı. Proje kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'nde açılan kursa katılan 24 kadın, 5 ay süren eğitimleri süresince okuma yazma öğrendi. Kadınlar için düzenlenen mezuniyet töreninde, kursiyerlerin kurs bitirme belgelerini veren başkan Topak, "Hepinizle gurur duyuyorum" diyerek alkışladı. Belgelerini alan kursiyerler de pasta kesip, keplerini atarak, kutlama yaptı.

'KADIN OKUR, TOPLUM AYDINLANIR'

Ergene Belediye Başkanı Topak, kadınlara kursa katıldıkları için teşekkür ederek, "Ocak ayında 'Kadın okur, toplum aydınlanır' sözüyle yola çıktık. Her birinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Sizler; ayaklarınız yere bastığı sürece, eğitim aldığınız sürece yetiştireceğimiz evlatlarımız da daha eğitimli daha bilinçli olacak. Ben her birinize teşekkür ediyorum, sizleri tebrik ediyorum. Her birinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Kadınlarımız böyle eğitimli olduğu sürece iş hayatında, ekonomide, siyasette hep yer alacaklar. Yeter ki sizler isteyin, siz istedikçe eminim ki hepiniz başaracaksınız. Ben tüm kadınlarımıza güveniyorum. Bu alkışlar hepinize" dedi.

Kursiyerler adına konuşan Fatma Ertaş, okuma yazma öğrenmen büyük mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Ertaş, "Bugün burada hayatımızın en anlamlı dönüm noktalarından birini yaşarken sizlere minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek istiyoruz. Bizler yıllarca okuma yazma öğrenmeyi çeşitli nedenlerle öğrenememiş, bu temel hakkımıza geç ulaşmış kadınlarız. Kimimiz annelik, kimimiz geçim derdi, kimimiz imkansızlıkla yıllarımızı geçirdik. Ama içimizde hep bir öğrenme arzusu, hep bir eksik kalmışlık hissi vardı. Sonra siz geldiniz. Eğitime, özellikle kadınların eğitimine ve gelişimine önem verdiniz. Bizlere sadece bir fırsat değil, bir hayat sundunuz. Siz sadece bir Belediye Başkanı değil; biz kadınların yolunu aydınlatan bir lider, bir desteksiniz. Oluşturduğunuz bu eğitim ile 'Kadın okur, toplum aydınlanır' dediniz. Bugün bizler bir harfi, bir kelimeyi öğrendik ama çok daha büyük bir şey kazandık: özgüvenimizi, umudumuzu ve kendi sesimizi. Siz bize inandınız, biz de kendimize inandık. Hep birlikte sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

'HASTA ÇOCUĞUM VAR'

Kursiyerlerden evli ve 4 çocuk annesi Fadime Özdemir(34), okuma yazma öğrendiği için çok mutlu olduğunu anlattı. Özdemir, "Öncelikle benim hasta çocuğum var. Onu hastaneye götürüp getirmem gerekiyor. Okumayı çok istedim ama bir türlü olmadı, imkanlar el vermedi. Bize açtıkları okuma yazma kursu sayesinde bir şeyler öğrendik. Benim 4 çocuğum var hepsi okula gidiyor. Ben bu kursta çocuklarımdan hiç destek almadım. Kendi imkanlarımla buralara geldim. Öğretmenimizin tabi bize büyük desteği oldu. Artık okuma yazmayı öğrendim, dünyalar benim oldu okumak çok güzel bir şey. Her şeyi öğreniyorsunuz, bir yere gidebiliyorsunuz. Önceden biz kör yaşamışız resmen. Ama şimdi daha bilinçliyiz" ifadelerini kullandı.

'ÇALIŞINCA OLUYORMUŞ'

Kursiyer Emine Çataloğlu ise zor olsa da çalıştıktan sonra başarı geldiğini belirterek, "Güzel bir duygu heyecan okuma yazmayı öğreniyorsun. diye Çok güzel okumak yazmak 33 yaşındayım ilk kursa geldiğimde yapabilir miyim diye düşündüm. Ama çalışınca oluyormuş, başarıyoruz bir şekilde. Okula giden 2 çocuğum var onlarla ders çalıştım" dedi.

Haber-Kamera: Kamera Mehmet YİRUN-Mehmetcan ARSLAN/TEKİRDAĞ,