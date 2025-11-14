Kadın öğretmenin kıyafeti büyük tartışma yarattı

Öğretmenlerin kıyafetleri üzerine süren tartışmalar, sosyal medyada paylaşılan yeni bir videoyla yeniden gündeme geldi. Çalıştığı kurumda ders anlatırken görüntülenen kadın öğretmenin mini etek giymesi, kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesinin dikkatini çekti.

TEPKİ VE DESTEK BİRLİKTE GELDİ

Görüntüler sonrası sosyal medya ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar öğretmenin kıyafetini "fazla iddialı" bularak eleştirirken, diğer bir kesim ise "Ne var bunda" diyerek kadın öğretmene destek verdi. Tartışmalar, öğretmenlerin kıyafet yönetmeliğinin sınırlarının yeniden gündeme gelmesine yol açtı.