Haberler

Kadın öğretmenin kıyafeti büyük tartışma yarattı

Kadın öğretmenin kıyafeti büyük tartışma yarattı
Çalıştığı kurumda ders anlatan bir öğretmenin sosyal medyada paylaşılan videosu tartışmaları da beraberinde getirdi. Bir kesim öğretmenin giydiği mini eteği fazla iddialı bulduğunu belirterek duruma tepki gösterirken bir kesim de "Ne var bunda" diyerek kadın öğretmene destek verdi.

  • Bir kadın öğretmenin mini etek giyerek ders anlatması sosyal medyada tartışma yarattı.
  • Sosyal medya kullanıcıları öğretmenin kıyafetini eleştiren ve destekleyen gruplara ayrıldı.
  • Tartışmalar öğretmenlerin kıyafet yönetmeliğinin sınırlarının yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Öğretmenlerin kıyafetleri üzerine süren tartışmalar, sosyal medyada paylaşılan yeni bir videoyla yeniden gündeme geldi. Çalıştığı kurumda ders anlatırken görüntülenen kadın öğretmenin mini etek giymesi, kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesinin dikkatini çekti.

TEPKİ VE DESTEK BİRLİKTE GELDİ

Görüntüler sonrası sosyal medya ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar öğretmenin kıyafetini "fazla iddialı" bularak eleştirirken, diğer bir kesim ise "Ne var bunda" diyerek kadın öğretmene destek verdi. Tartışmalar, öğretmenlerin kıyafet yönetmeliğinin sınırlarının yeniden gündeme gelmesine yol açtı.

Kaynak: Haberler.com / Eğitim
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet aksoy:

giymeseydi bişey

Haber YorumlarıAbuzer Sever:

Sizin yapacağınız habere... Hangi ülke bu? Amerika da normal olabilir. Suudi Arabistan'da olmaz. Türkiye'de olmamalı. Neredeyse avrad-ı mahil bölgesi görünüyor...

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
