Kadıköy'de okul servislerine yönelik denetim,

İSTANBUL - İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Kadıköy'de gerçekleştirilen denetimlerde servis şoförlerinin ehliyet ve ruhsatları kontrol edilirken, araç içerisinde kontrollerde bulunuldu.

İstanbul'da 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri ve sivil trafik ekipleri İstanbul'da okul servis araçlarını denetledi. Kadıköy'de gerçekleştirilen denetimlerde okul servis araçları durdurularak kontrol edildi. Ekipler, kurallara uyulup uyulmadığı, araç içerisinde bulunması gerekenler ve evrak kontrollerini yaptı. Kurallara uymayan servis şoförlerine ise İdari para cezası uygulandı.