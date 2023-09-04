Kadıköy'de Okul Servislerine Denetim: 4 Şoföre Ceza

KADIKÖY'de okul servislerine yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde kurallara uymayan 4 servis şoförüne toplam 3 bin 289 lira ceza yazıldı.

Uyum haftası kapsamında anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri, bugün eğitime başladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri ve sivil trafik ekipleri İstanbul'da okul servislerini denetledi. Kadıköy'de gerçekleştirilen denetimlerde servisler durdurularak kontrol edildi. Ekipler, kurallara uyulup uyulmadığı, araç içerisinde bulunması gerekenler ve evrak kontrolü yaptı. Bir servis şoförlerine servis camındaki filmden 951 TL, Muayenesi bulunmayan iki araca ayrı ayrı 951 TL, kemer takmayan servis şoförüne 436 TL, toplam 3 bin 289 ceza yazdı.