Kadıköy Belediyesi Öğretmenler Günü'nü kutladı

Kadıköy'de görev yapan yaklaşık 3 bin öğretmen, Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğinde buluştu. Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki etkinlikte halk müziği sanatçısı Hüseyin Turan sahne aldı.

Kadıköy Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü her yıl olduğu gibi bu yıl da öğretmenler için düzenlediği özel bir gece ile kutladı. Konser öncesi tüm öğretmenlere, Dr. Mehmet Alev Coşkun'un yazdığı Atatürk'ün Hatıraları, Niyazi Altunya'nın yazdığı Türkiye'de Eğitimin Son 100 Yılı, Prof Dr. Bilsay Kuruç, Dr. Mehmet Alev Coşkun, Onur Öymen, Prof Dr. Hüseyin Pazarcı'nın birlikte kaleme aldığı 100. Yılda Lozan'ın Önemi, Mucize Özünal'ın yazdığı Yıldız Avcısı kitapları hediye edildi.

Kadıköylü öğretmenler için düzenlenen geceye katılan ve öğretmenler gününü kutlayan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Kıymetli Öğretmenlerim, sizler her türlü zorluğa katlanarak emeklerinizle ve özverili çalışmalarınızla, ülkece özlemini duyduğumuz aydınlık bir geleceğin inşası için çalışıyorsunuz. Çocuklarımızı, gençlerimizi kısacası toplumumuzun geleceğini emanet ettiğimiz siz değerli öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek az" dedi.

Cumhuriyetin 100. yılını kutlarken, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitime ve öğretmenlere verdiği önemin ne denli haklı ve ne denli yerinde olduğunu söyleyen Odabaşı, "Başöğretmenimiz Atatürk, kurduğu Cumhuriyeti gençlere; gençleri ise siz fedakar öğretmen ve eğitimcilere emanet ederken bugünlerde karşılaşacağımız zorlukları da pek tabii öngörmüştü. Cumhuriyetin devrimleri de toplumumuzu daha ileriye götürmek ve bilimin ışığından ayrılmayan yeni nesillerin yetişmesi içindi. Bizler, Kadıköy Belediyesi olarak kreşlerimizle, sanat ve etüt merkezlerimizle bilimin ışığında Atatürk'ün yolunda yürüyen aydınlık bir nesil için yıllardır çalışıyoruz. Kadıköy'de kimsenin diğerine üstün olmadığı, ötekileştirilmediği, özgür, bağımsız bireylerin bir arada, kardeşçe yaşadığı; eşitlik, özgürlük ve adaletin hakim olduğu bir toplumu sizlerin de emeklerinizle, çabanızla birlikte kuruyoruz" diye konuştu.

Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği etkinliğe katılan öğretmenlerden biri de 6 Şubat Depremi sonrası Hatay'dan İstanbul'a gelen Okul Öncesi Öğretmeni Oğuzhan Kocacık oldu. Kocacık, "İlk defa böyle değer görüyormuşum gibi oldu. Bizim orada böyle etkinlikler olmazdı. Davetiye ile davet edilmek hoş, hediyeler de güzel" dedi.

Bostancı Halk Eğitim Merkezi'nde Halk Oyunları Öğretmeni Şükran Güvenir ise "Kadıköy Belediyesi her sene birbirinden değerli sanatçılarla bizi mutlu ediyor. Konserlere, sinemalara çok gidemiyoruz. Maddiyat olarak rahat olmanız gerekiyor. Burası bizim için bir nefes" diyerek, duygularını dile getirdi.