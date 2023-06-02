Kadıköy Alev Alatlı Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin proje ve resim sergisi açıldı

KADIKÖY Alev Alatlı Bilim ve Sanat Merkezi'nin 2022-2023 eğitim öğretim yılı proje ve resim sergisi Caddebostan Kültür Merkezi'nde açıldı. Alev Alatlı Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, sergide yıl boyunca üzerinde çalıştıkları proje ve resimlerini sergileme imkanı buldu. Açılışta, Kadıköy Alev Alatlı Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, ziyaretçilere müzik dinletisi sundu. Proje ve resim sergisi 8 Haziran'a kadar Caddebostan Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

'SANATIN İÇİNE DİĞER ENSTRÜMANLARI KATMAYI ÖĞRETİYORUZ"

Sergi Koordinatörü öğretmen Perihan Aktaş,?Biz Kadıköy ilçesindeki, Kadıköy Alev Alatlı Bilim ve Sanat Merkezinin Perihan Aktaş atölyesi olarak öğrencilerimle yaptığımız bir sergi burası. Hem resim var hem de projeler var. Sadece resim yapmadık tabii ki. Çünkü çocukların seviyelerine göre işler yaptırıyoruz. Projeler nasıl oluyor derseniz, genelde teknik altyapı kullanıyoruz. Arduino kullanıyoruz, ya da 3 boyutlu materyaller kullanıyoruz. Belki siz de görmüşsünüzdür. Sadece tuvalden, resimden, kağıttan, boyadan dışına çıkıp, ambalaj kağıdı olarak gördüğünüz patpat diye geçen kağıttan tutun, strafordan tutun ahşap bloklardan ya da kutu kola gibi materyallerden yola çıkarak hem biraz çocuklarda sanatın içinde diğer malzemeleri diğer enstrümanları da katmayı öğretiyoruz hem de çocuklar bunları kullandıkları zaman aslında başka disiplinlerle de tanışmış oluyor. Bu şekilde zenginlik katıyoruz açıkçası. Sergimiz 2 Haziran, 8 Haziran arası olacak, Caddebostan Kültür Merkezi'nde. Sabah saat 10.00 ve akşam 22.00 arasında tüm sergimizi görmek isteyen herkesi bekliyoruz" dedi.

"GÖRME ENGELLİLERİN OYNAYABİLMESİ İÇİN KARTLARIN ÜZERİNDE BRAIL ALFABESİ VAR"

Projesini sergileyen öğrencilerden Ece Çalışkan 'Şöyle bu sınıf içerisinde oynanabilen bir eğitim materyali. Kartlar var. Kartların üzerinde cümleler bu cümlelerin hangi değerle alakalı olduğunu bulmaya çalışıyor öğrenciler. Görme engelli öğrencilerin oynayabilmesi için üzerinde bu kartların Brail alfabesi ve baskısı var cümlelerin. O şekilde bir sticker kazanmaya dayalı bir oyun yani. Açıkçası biraz zamanımı aldı. Ama bilgisayar üzerinden yaptığım için o kadar da zor değil yani. Tasarımlarını hep bilgisayar üzerinden yaptım. Baskı biraz zorladı beni. Annem de yardımcı oldu bana" dedi.

"PROJEYİ YAPMA AMACIM, UZAY DIŞINDAKİ VARLIKLARA İLGİ DUYMAMDI"

Defne Eren, 'Bu projeyi yapma amacım böyle uzay dışındaki ya dünya dışındaki yaşamlara ilgi duymamdı. Bunu yaparken şöyle ilk başta bakır tellerle bir modelini oluşturduk. Daha sonrasında pirinç unu, tutkal ve peçeteyi birleştirerek bir hamurumsu bir kıvam oluşturduk.Uzaylının bir vücut yapısını oluşturduk. Daha sonrasında da bu sürpriz yumurtalarla gözlerini yaptık. Üzerine de çimentoyla şeklini verdik. ve akrilikle de boyayarak böyle bir eser çıkardık. Bir yıl sürdü. Yani ben zorlandım tabii ki de ama bence eğlenceliydi. Çok eğlenceliydi hatta. Yani aklımda düşündüğüm birşeyi gerçekleştirmem her insanın istediği bir şeydir" diye konuştu.

"BU RESİMLERİN AMACI DÖRT ELEMENT"

Venüs Öztekin ise, 'Resimleri yaptık bu resimlerin amacı dört element. Dört element hava, su, toprak ve ateş. Bu elementleri biz yaptık çünkü yani daha sergiye uygun bir katkı sağlar. Bu kitapta resimli hikayeler yazıyor. Bunlar çok güzel şeyler oluyor. Bayağı uzun sürdü. Proje birkaç hafta sürdü. Pek zorlandığım söylenemez ama kelebeği yaparken zorlandım. Kelebeğin o kadar fazla detayı var ki. Şekli de biraz zor " şeklinde konuştu.