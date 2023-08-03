Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yayınları'ndan '30 Soruda Jandarma ve Kadına Yönelik Şiddet' Kitabı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yayınları tarafından çıkarılan '30 Soruda Jandarma ve Kadına Yönelik Şiddet' kitabı, jandarma öğrencileri ve personeline kadına yönelik şiddetin sebepleri, ilgili birimlerin görevleri ve sorumlulukları hakkında rehberlik edecek.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yayınları'nın "30 Soruda Jandarma ve Kadına Yönelik Şiddet" kitabı, jandarma öğrencileri ve personeline kadına yönelik şiddetin sebepleri, ilgili birimlerin bu konudaki görev, yetki ve sorumlulukları gibi konularda rehber olacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yayınları tarafından çıkarılan kitabı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Altunok ve Jandarma Teğmen Emine Delimehmet kaleme aldı.

Kitapta, kadına yönelik şiddetle ilgili genel bilgilere ve jandarmanın kadına yönelik şiddetle mücadeledeki rolüne yer veriliyor.

Kitapta soru ve cevaplar şeklinde, kadına yönelik şiddetin sebepleri, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yürütülen faaliyetler, tedbir kararı alınması için yapılması gerekenler gibi konular anlatılıyor.

Ayrıca kitapta jandarma teşkilatı bünyesinde kadına yönelik şiddete karşı oluşturulan birimlerin görevleri, bu konuda jandarmaya yetki veren düzenlemeler ve bu kapsamda jandarmanın görev, yetki ve sorumlulukları hakkında detaylı bilgi veriliyor.

Jandarma personelinin, aile içi ve kadına yönelik şiddet ihbarlarında nasıl bir yol izlemesi gerektiğinin anlatıldığı kitapta, mağdura ve şüpheliye yönelik tedbir kararlarının denetimi için yapılması gerekenler de yer alıyor.

Jandarma öğrencileri ve personeline kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgiler sunulması amaçlanan kitap, il ve ilçe jandarma komutanlıkları ile jandarmayla görev ilişkisi olan valilik, kaymakamlık ve savcılıklara dağıtılacak.