Jandarma ekipleri öğrencilerin okul heyecanına ortak oldu
Bitlis'teki köy okullarını ziyaret eden jandarma, 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrencilerin okul heyecanına ortak oldu. Bitlis İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından sorumluluk bölgemizde bulunan okullar ziyaret edilerek, eğitime başlayan öğrencilerimizin heyecanına ortak olunmuş, ayrıca trafik jandarması tarafından okul servis araçları denetlenmiştir.
Jandarma ekipleri öğrencilerin okul heyecanına ortak oldu
BİTLİS - Bitlis'teki köy okullarını ziyaret eden jandarma, 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrencilerin okul heyecanına ortak oldu.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk gününde, jandarma personeli tarafından köy okullarının ziyaret edildiği bildirildi. Açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından sorumluluk bölgemizde bulunan okullar ziyaret edilerek, eğitime başlayan öğrencilerimizin heyecanına ortak olunmuş, ayrıca trafik jandarması tarafından okul servis araçları denetlenmiştir" denildi.