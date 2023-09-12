Jandarma ekipleri öğrencilerin okul heyecanına ortak oldu

Bitlis'teki köy okullarını ziyaret eden jandarma, 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrencilerin okul heyecanına ortak oldu. Bitlis İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından sorumluluk bölgemizde bulunan okullar ziyaret edilerek, eğitime başlayan öğrencilerimizin heyecanına ortak olunmuş, ayrıca trafik jandarması tarafından okul servis araçları denetlenmiştir.