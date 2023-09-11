Arnavutköy'de jandarma ekipleri okul servislerine yönelik denetimler gerçekleştirerek öğrencilere okul yolunda yapılması gerekenler konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Ekipleri ayrıca, okul önlerinde ve okul yolu güzergahlarında da denetimleri sıkı tuttu.

Jandarma'dan okul servislerine denetim

İSTANBUL - Arnavutköy'de jandarma ekipleri okul servislerine yönelik denetimler gerçekleştirerek öğrencilere okul yolunda yapılması gerekenler konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Ekipleri ayrıca, okul önlerinde ve okul yolu güzergahlarında da denetimleri sıkı tuttu. Öğrencilere yaya geçidi bilinci aşılamak üzere yaya geçitlerinde personeller görevlendirildi.

Arnavutköy'de jandarma kontrolünde olan Tayakadın'da bulunan okullarda servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. İstanbul İl Jandarma Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen denetimlerde servis araçlarının evrakları ve okul taşıtı uygunluğu kontrol edildi. Servis araçlarının yanı sıra okula gelen öğrencilere servis araçlarında ve okul yolunda yapılması gerekenlerle alakalı ve herhangi bir olumsuzlukta atılacak adımlarla alakalı bilgilendirmeler yapıldı. Servis araçlarının yanı sıra okul yolu güzergahları ve yaya geçitlerinde de personeller ilk ders zili çalana kadar denetim ve eğitimlere devam etti. Öğrencilere yaya geçidi bilinci aşılanması nedeniyle yaya geçitlerinin doğru kullanımıyla alakalı uygulamalar da yapıldı. Denetimlerin dönem içerisinde sık sık tekrarlanacağı da öğrenildi.