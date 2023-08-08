İzmit Belediyesi ve Çocuk Sinema Okulu'nda Yeni Dönem Başvuruları Devam Ediyor

İzmit Belediyesi ve Çocuk Sinema Okulu ortaklığıyla düzenlenen Çocuk Sinema Okulu'nda yeni dönem başvuruları devam ediyor. Çocuklar, sinema alanında eğitim alarak yeteneklerini geliştirecek ve hayal güçlerini ortaya çıkaracaklar.

İzmit Belediyesi ve Çocuk Sinema Okulu ortaklığıyla çocukların içindeki yaratıcılığı ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen Çocuk Sinema Okulu'nda yeni dönem başvuruları devam ediyor.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Çocuk Sinema Okulu ortaklığında; çocukların sinema alanındaki yeteneklerini, hayal gücünü, perspektifini, güç ve farkındalıklarını artırmak adına Çocuk Sinema Okulu kapılarını yeniden açıyor. Çocukların kamera önünden kamera arkasına toplam 8 farklı ders ile eğitim alacağı Çocuk Sinema Okulu başvuruları 11 Ağustos'a kadar devam edecek.

Kamera önü, oyunculuk, senaryo, yönetmenlik, kamera eğitimi, film analizi, montaj ve kurgu, dublaj, ışık ve ses eğitimlerinin verileceği Çocuk Sinema Okulu, çocukların sevdiği 'Kral Şakir' çizgi filmindeki Fil Necati seslendirmeni ve Çocuk Sinema Okulu yapımcısı, oyuncu Emre Turanlı süpervizörlüğünde yürütülecek.

SON GÜN 11 AĞUSTOS

Çocuklar, 3 ay sürecek olan eğitimlerini gala ile taçlandıracak. Çocukların hayal gücünü zorlayarak kendi içindeki yeteneklerini ortaya çıkarma şanslarını bulacağı Çocuk Sinema Okulu'nda eğitim almak isteyen 7-14 yaş arasındaki çocuklar, 11 Ağustos 2023 tarihine kadar izmit.bel.tr adresinden başvuru yapabilecek. 18-19 Ağustos 2023 tarihlerinde yapılacak seçmelerin ardından ilk ders 26 Ağustos'ta başlayacak.