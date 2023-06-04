İzmit Belediyesi LGS öncesi öğrencilere ikramda bulundu

İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavı öncesinde, kentte 56 noktada kurulan stantlarda öğrencilere kek, meyve suyu ve su ikramında bulundu.

Eğitime yönelik desteklerini sürdüren İzmit Belediyesi, LGS öncesinde de öğrencileri unutmadı. İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından geleneksel hale getirilen program kapsamında okulların önünde kurulan stantlarda, LGS'ye girecek öğrencilere kek, su ve meyve suyu ikram edildi.

Belediye Başkan Yardımcıları, koordinatörler ve meclis üyeleri, İzmit'in birçok bölgesinde okullarda kurulan stantları ziyaret ederek öğrenci ve velilerin sınav heyecanına ortak oldu.